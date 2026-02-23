NBA OKC ferma Cleveland | Celtics travolgono i Lakers Magic beffano i Clippers

Un episodio ha interrotto la serie positiva dei Cavs, che non vincono da sette partite, dopo una sconfitta contro OKC. I Thunder hanno sfruttato gli errori degli avversari per conquistare la vittoria in casa. Nel frattempo, i Celtics hanno dominato i Lakers, mentre i Magic hanno sorpreso i Clippers con una vittoria in trasferta. La notte ha visto anche i Warriors e gli Hawks ottenere risultati positivi.

Si interrompe a sette la striscia dei Cavs. Successi anche per Warriors e Hawks, cadono le due squadre di Los Angeles Notte intensa in NBA. Gli Oklahoma City Thunder fermano la corsa dei Cleveland Cavaliers, interrompendo a sette la striscia di vittorie consecutive della squadra dell’Ohio. KO anche per Lakers e Clippers, mentre Boston e Orlando sorridono. I Thunder si impongono 121-113 grazie alle triple di Isaiah Joe (611 dall’arco, 22 punti) e Cason Wallace (48 da tre, 20 punti e 10 assist). Cleveland si arrende dopo sette successi di fila, frenata sul parquet di Oklahoma City. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: NBA, i risultati della notte (6 dicembre): Celtics travolgono i Lakers, OKC mantiene la striscia Nba, i Boston Celtics strapazzano i Lakers. Oklahoma supera ClevelandLa vittoria dei Boston Celtics contro i Los Angeles Lakers deriva da un'ottima difesa e da un attacco preciso, che hanno messo in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: NBA, risultati della notte: i Celtics battono i Lakers, OKC ferma la striscia di Cleveland; Oklahoma City spara da tre e resiste: Cleveland si ferma; NBA 2026, i risultati della notte. Doncic trascina i Lakers nel derby, vincono Cleveland ed OKC; Brown domina i Lakers, OKC ferma la corsa Cavs e che impresa i Warriors!. NBA, risultati della notte: i Celtics battono i Lakers, OKC ferma la striscia di ClevelandSi ferma a sette la striscia di vittorie dei Cavs nonostante i 20 punti a testa di Donovan Mitchell, James Harden e Sam Merrill, venendo battuti dai campioni in carica di OKC pur alle prese con le ass ... sport.sky.it OKC ferma Cleveland nella notte NBA, Celtics e Magic battono Lakers e ClippersROMA (ITALPRESS) - Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers, che nell'ultima giornata di Nba perdono in casa degli Oklahoma City Thunder. 121-113 il risultato final ... msn.com NBA - Doncic & Reaves tornano e trascinano i Lakers al successo nel derby! Cleveland fa 7 W di fila mentre Edwards si scatena contro Dallas x.com NBA - Non c'è pace per Aaron Gordon. L'ala dei Nuggets dovrà stare ferma dalle 4 alle 6 settimane causa ricaduta dello stiramento al tendine del ginocchio. Gordon ha già saltato più di un mese all'inizio di questa stagione per il medesimo infortunio - facebook.com facebook