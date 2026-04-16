Navi in azione a Taiwan e spazio aereo chiuso | cosa c' è dietro le strane mosse della Cina

Negli ultimi giorni, nelle acque e nello spazio aereo intorno a Taiwan, si sono verificati movimenti militari cinesi di notevole intensità e frequenza rispetto al solito. Nave da guerra si sono mosse nelle aree circostanti, mentre lo spazio aereo è stato temporaneamente chiuso. Questi eventi si sono verificati in un periodo di crescente tensione tra le due parti, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni precise di tali operazioni.

Negli ultimi giorni intorno a Taiwan si è registrata un’attività militare cinese fuori dall’ordinario, almeno per intensità e tempistiche. Navi da guerra, unità della guardia costiera e velivoli militari sono stati segnalati con frequenza crescente nei pressi dell’isola, mentre Pechino continua a ribadire pubblicamente una linea di dialogo e cooperazione, come confermato dall’incontro tra Xi Jinping e Cheng Li Wun, la leader del partito d’opposizione taiwanese, il Kuomintang,. Questo doppio binario, fatto di pressione sul campo e aperture diplomatiche, sta alimentando inquietudine a Taipei, dove le autorità temono che dietro la retorica pacifica si nasconda una strategia più articolata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Navi in azione a Taiwan e spazio aereo chiuso: cosa c'è dietro le strane mosse della Cina Notizie correlate Ha spostato aerei-drone nelle basi vicino a Taiwan: cosa c'è dietro la mossa della CinaLa Cina ha rafforzato la propria presenza militare nei pressi dello Stretto di Taiwan con una mossa curiosa. Nuove navi da guerra per la Flotta della Cina Orientale: cosa c'è dietro la mossa di PechinoLa Cina ha accelerato il rafforzamento della propria marina militare con l’introduzione di nuove unità di ultima generazione nella Flotta del Teatro... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Qatar: battesimo del fuoco per le navi made in Italy; Navi da guerra americane in azione nello Stretto di Hormuz. L'inquietudine nel governo dopo il ko di Orbán. Il Tajani commissariato. Un commento sull'attacco di Trump a Papa Leone; Studenti del Colombo in azione a Pian di Nave: raccolta rifiuti e lotta alla plastica con I Deplasticati; Kalmar, società di Cargotec, riceve un ordine per 10 navi a cavalletto dall'operatore australiano di terminal container. Navi in azione a Taiwan e spazio aereo chiuso: cosa c'è dietro le strane mosse della CinaPechino intensifica la pressione su Taiwan tra manovre militari e segnali ambigui, sfruttando un contesto internazionale favorevole ... ilgiornale.it Il blocco navale statunitense dello Stretto di Hormuz è cominciato lunedì, con il presidente Donald Trump che ha avvertito che qualsiasi nave d'attacco sarebbe stata "eliminata" se avesse tentato di infrangerlo. Secondo il Centcom 14 navi fermate, ma media p - facebook.com facebook Aziende: @Fincantieri, maxi commessa da Princess Cruises: tre nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto x.com