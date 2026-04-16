Navette turistiche nel centro Unesco scatta il via Consegnati i primi nulla osta

Sono stati consegnati i primi nulla osta per le navette turistiche che opereranno nel centro certificato dall’Unesco. Con questa approvazione, si apre ufficialmente la possibilità di avviare il servizio di trasporto all’interno dell’area protetta. Le autorizzazioni sono state rilasciate dalle autorità competenti, rendendo operative le prime linee di navette destinate ai visitatori della zona patrimonio dell’umanità.

Al via il rilascio dei nulla osta per l’esercizio del trasporto turistico all’interno dell’area Unesco. I primi quattro sono stati consegnati nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, rispettivamente a due agenzie di viaggio e turismo. L’avviso pubblicato a ottobre 2025 aveva come finalità di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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