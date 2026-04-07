Germania | torna il nulla osta per viaggiare shock per i giovani

In Germania, all'inizio dell'anno è stato reintrodotto un sistema di selezione obbligatoria per i giovani maschi nati dal 2008, con l'obiettivo di rafforzare le forze armate attraverso il reclutamento di volontari. Questa misura riguarda specificamente i soggetti che intendono partecipare alle forze armate tedesche e ha suscitato reazioni di sorpresa tra i giovani. La decisione si inserisce in un quadro di aggiornamenti legati alla difesa nazionale.

La Germania ha introdotto all’inizio di quest’anno un sistema di selezione obbligatoria per i giovani maschi, nati a partire dal 2008, per potenziare le proprie forze armate attraverso il reclutamento di volontari. L’obiettivo del governo è incrementare l’effettivo militare di 80mila unità, passando dagli attuali 180mila uomini e donne a un totale di 260mila soldati in servizio attivo. Per raggiungere questo traguardo, è stata attivata l’invio di formulari di selezione che richiedono una risposta tassativa da parte dei destinatari. Il paradosso del nulla osta per i viaggi internazionali. Un aspetto della nuova normativa sta generando forti... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Germania: torna il nulla osta per viaggiare, shock per i giovani Groenlandia: aerei militari Usa sull’isola. C’è il nulla osta daneseL’asse strategico tra Nord America ed Europa settentrionale si rafforza con un nuovo dispiegamento di forze nei cieli artici. Dalle penalità ai nulla osta. Ora si cambiaIl 2026 potrebbe essere l’anno della svolta per la Quintana, pronta a rinnovarsi nel segno della tradizione ma con uno sguardo più attento al... Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Si parla di: LIVE Italia-Germania 7-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri trionfano in una partita difficile; Germania e la leva ombra: il nuovo vincolo burocratico sui giovani per i viaggi all’estero. Torna il servizio militare in Europa, in Germania partite le nuove «cartoline»: i Paesi in prima lineaIl servizio militare torna in Europa. Da settembre parte su base volontaria in Francia: dieci mesi per tutti i 18enni, maschi e femmine. La Germania vuole costituire l’esercito convenzionale più forte ... video.corriere.it