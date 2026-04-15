Firenze | navette turistiche nell’area Unesco Rilasciati i primi 4 nulla osta

Da firenzepost.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze sono stati concessi i primi quattro nulla osta per l'uso di navette turistiche nell'area Unesco. Il rilascio segue il regolamento approvato dal Consiglio comunale a fine luglio, che disciplina l'attività di trasporto turistico nella zona. Questi permessi rappresentano le prime attestazioni ufficiali in base alle nuove norme approvate dal Comune. La decisione interessa le iniziative di trasporto dedicate ai visitatori dell’area protetta.

FIRENZE – Il Comune di Firenze ha rilasciato i primi quattro nulla osta previsti dal regolamento per l’esercizio dell’attività di trasporto turistico all’interno dell’area Unesco, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30 luglio. I primi nulla osta, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono stati rilasciati a due agenzie di viaggio e turismo. Il regolamento prevede due itinerari precisi lungo i quali potranno prestar servizio le navette turistiche, il primo denominato ‘Lungarni ovest’ e il secondo ‘Piazzale e lungarni est’. “Con il rilascio dei nulla osta diamo il via all’attività delle prime quattro navette su due itinerari...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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