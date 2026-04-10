Senato in rivolta | bagarre tra FdI e M5S sul caso mafia-appalti

Al Senato si sono verificati momenti di tensione tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle, dopo le dichiarazioni rilasciate dal capogruppo della maggioranza sull’inchiesta mafia-appalti. La discussione si è accesa con scontri tra i membri delle due forze politiche, portando a un clima di forte agitazione tra i presenti. La seduta si è protratta con interventi e confronti accesi sui contenuti delle dichiarazioni.

Il Senato si trasforma in un campo di battaglia tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle dopo le dichiarazioni del capogruppo della maggioranza riguardanti l’inchiesta mafia-appalti. La tensione è esplosa durante il dibattito che ha coinvolti Lucio Malan e Roberto Scarpinato, portando a richiami disciplinari e accese proteste tra i banchi parlamentari. Scontro frontale tra i capigruppo in Aula. La dinamica che ha scatenato la bagarre ha avuto origine nel finale dell’intervento di Lucio Malan. Il senatore di Fratelli d’Italia, parlando subito dopo l’informativa presentata dalla premier Giorgia Meloni, ha sollevato questioni legate alla gestione giudiziaria del caso mafia-appalti, citando direttamente Roberto Scarpinato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senato in rivolta: bagarre tra FdI e M5S sul caso mafia-appalti Scontro FdI-M5s in Senato, scoppia la bagarre. Scarpinato: “Il senatore Malan non sa di cosa parla” – VideoScintille in Aula sul finale dell’intervento del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni quando il... Bagarre Senato tra Malan (FdI) e i Cinque Stelle su antimafia, urla in Aula – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Dopo l'informativa in Aula al Senato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è scoppiata la bagarre durante... Argomenti più discussi: Bagarre Senato tra Malan (FdI) e i Cinque Stelle su antimafia, urla in Aula; Calenda a Meloni: Vuoi una proposta? Ma manda a casa Urso, è la prima proposta | Libero Quotidiano.it. Bagarre Senato tra Malan (FdI) e i Cinque Stelle su antimafia, urla in Aula(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Dopo l'informativa in Aula al Senato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è scoppiata la bagarre durante ... quotidiano.net Bagarre Senato tra Malan (FdI) e i Cinque Stelle: urla in Aula video(Agenzia Vista) ROMA - Dopo l'informativa in Aula al Senato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è scoppiata la bagarre durante l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Fo ... msn.com Meloni si sposta al Senato per l'informativa sul governo: 'Alla Camera solo insulti e demagogia, qui conto in un dibattito' #ANSA - facebook.com facebook Il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa al convegno promosso dalla senatrice @GiusyVersace "Sport e pace: Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026" Con il Ministro per lo Sport @andreaabodi, il Presidente della 7a Commissione Roberto Mar x.com