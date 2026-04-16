Nasconde droga nel peluche della figlia spedito a casa il fratello dell' affiliato dei Belforte

Un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato con droga nascosta in un peluche inviato a casa del fratello di un affiliato al clan Belforte. L’indagine ha portato al suo fermo, che riguarda un individuo legato a un noto gruppo criminale. La scoperta si è verificata durante un controllo che ha portato al sequestro di sostanze illecite e all’applicazione delle misure restrittive.

Arresti domiciliari fuori comune per Adriano Squeglia, fratello del più noto Pasquale Squeglia detto ‘Cor n’gann, affiliato al clan Belforte. E’ quanto stabilito dal gip Mauro Bottone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di Squeglia dal suo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nasconde la droga nella borsetta della figlia minorenne: 38enne arrestatoNasconde droga nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e anche nella borsetta della figlia minorenne. Nasconde la droga nella borsetta della figlia minore, 38enne in carcereTempo di lettura: < 1 minuto Nascondeva la droga un po’ ovunque in casa, anche nella borsetta della figlia minore, il 38enne arrestato dai... Contenuti di approfondimento Nasconde la droga nel controsoffitto. Denunciato un pusher di 26 anniIl giovane è stato fermato ad un controllo a piedi dai carabinieri in via Roma. Trovato hashish tra i vestiti e nel contatore del gas oltre a soldi e coltellini. . È stato trovato in possesso di droga ... ilrestodelcarlino.it Nasconde droga nel biberon del figlioBOLOGNA, 02 GIU - Ha nascosto alcune dosi di droga nel biberon del suo bambino di 7 mesi per evitare che i Carabinieri, impegnati nella perquisizione in un appartamento nel Bolognese, la scoprissero. lagazzettadelmezzogiorno.it