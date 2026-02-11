Un uomo di 38 anni è finito in carcere a San Nicola la Strada, nel Casertano, dopo essere stato scoperto con droga in casa. I carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti ovunque, anche nella borsetta della figlia minore. L’uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio, è stato subito arrestato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nascondeva la droga un po’ ovunque in casa, anche nella borsetta della figlia minore, il 38enne arrestato dai carabinieri a San Nicola la Strada, nel Casertano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato per gli elementi emersi sul 38enne, sospettato di essere un pusher. Così i carabinieri sono entrati a casa dell’uomo, scoprendo circa 43 grammi di crack e della cocaina. La droga era nascosta in diversi punti della casa, in particolare nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e all’interno della borsetta della figlia minore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nasconde la droga nella borsetta della figlia minore, 38enne in carcere

Approfondimenti su San Nicola la Strada

