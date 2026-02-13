Paolo Rossi ha spiegato che Inter e Juventus affronteranno un Derby d’Italia diverso dal solito, poiché sarà necessario mettere in campo impegno e grinta. La partita di domani sera si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre pronte a lottare fino all’ultimo minuto. Un dettaglio curioso riguarda la presenza di molti giocatori che si sono già distinti per il loro spirito combattivo in questa stagione.

di Paolo Rossi Inter Juve sarà un Derby d’Italia particolare: l’analisi sulle due formazioni e su un dato in particolare in vista del big match di domani sera. Se è vero che i campionati e le grandi sfide si decidono spesso sui dettagli, c’è una statistica che in vista dell’attesissimo Derby d’Italia di San Siro fa sorridere Luciano Spalletti e l’intero popolo bianconero. C’è un territorio in cui la Juventus ha dimostrato di essere assoluta padrona in questa stagione: l’area di rigore nel momento del caos. Parliamo dei gol “sporchi”, quelli nati da mischie, respinte corte dei portieri, tap-in da zero metri e palloni vaganti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve sarà un Derby d’Italia particolare, in cui si vincerà anche “sporcandosi” le mani: lo strano dato

