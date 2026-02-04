Il giornalista Matteo Gracis presenta il nuovo libro Il sorriso del guerriero all' ex Macello
Domenica 8 febbraio, alle 15.30, Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro
Domenica 8 Febbraio, alle ore 15.30 alla sala conferenze dell'ex macello di Cesena, il giornalista e scrittore Matteo Gracis incontrerà il pubblico in occasione dell'uscita del suo nuovo libro dal titolo "Il sorriso del guerriero" edito da Sperling & Kupfer.Gracis da anni è tra i giornalisti più.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Matteo Gracis
Il giornalista Alex Giuzio presenta il suo libro "Turismo insostenibile"
Ilary Blasi, inconveniente mentre presenta il nuovo progetto lavorativo: "Un macello". Il video
Ultime notizie su Matteo Gracis
Argomenti discussi: Cesena, Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro all’ex Macello; Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro a Carpi; Aperilibro Bassano, febbraio tra gialli, storia e attualità alla Libreria La Bassanese.
Cesena, Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro all’ex MacelloDomenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:30 alla sala conferenze dell’ex macello di Cesena, il giornalista e scrittore Matteo Gracis incontrerà il ... corriereromagna.it
Matteo Gracis. . Qualcosa di importante - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.