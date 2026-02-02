La bambina che camminava sui tetti | Anna Giudice presenta il nuovo libro al Pasqualino

Si chiama "La bambina che camminava sui tetti" (Edizioni Museo Pasqualino) il nuovo libro di Anna Giudice, che verrà presentato sabato 7 febbraio alle 17 al Museo delle Marionette. Al centro della narrazione c’è la vita dell’autrice, con la sua vocazione a fare memoria e a tradurla in racconto. Le vicende private si intrecciano però con quelle di natura più universale che hanno caratterizzato il Novecento. Interverranno Maria Andaloro e Ruggero Longo. Sarà presente l’autrice; Valeria D’aquila leggerà alcuni brani.🔗 Leggi su Palermotoday.it

