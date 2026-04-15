Condannato per tre rapine di cui a un disabile | in carcere 23enne di Nardò

Un uomo di 23 anni, residente a Nardò e già noto alle forze dell'ordine, è stato condannato per aver commesso tre rapine, tra cui una ai danni di un disabile. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli agenti della questura di Lecce, che hanno portato l’individuo in carcere. La vicenda si è sviluppata nel territorio neretino, con l’arresto che si è concluso nelle ultime ore.

NARDO’ – Finisce in carcere un 23enne di Nardò, già noto alle forze dell’ordine, e raggiunto da un provvedimento restrittivo, eseguito dagli agenti della questura di Lecce in servizio presso il commissariato neretino.Si tratta di Patrick Maruccio, il cui trasferimento in carcere scaturisce da una.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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