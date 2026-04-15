Condannato per tre rapine di cui due a un disabile | in carcere 23enne di Nardò

Un giovane di 23 anni di Nardò è stato condannato per aver commesso tre rapine, due delle quali ai danni di una persona con disabilità. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli agenti della questura di Lecce, che hanno portato il giovane in carcere. La notizia arriva dopo che il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare.

NARDO’ – Finisce in carcere un 23enne di Nardò, già noto alle forze dell’ordine, e raggiunto da un provvedimento restrittivo, eseguito dagli agenti della questura di Lecce in servizio presso il commissariato neretino.Si tratta di Patrick Maruccio, il cui trasferimento in carcere scaturisce da una.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Condannato per tre rapine di cui a un disabile: in carcere 23enne di NardòNARDO’ – Finisce in carcere un 23enne di Nardò, già noto alle forze dell’ordine, e raggiunto da un provvedimento restrittivo, eseguito dagli agenti...

Minacce, estorsioni e rapine a un disabile psichico: chieste tre condanne. La vittima in aula: “Mi ero invaghito di lei”Seregno (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Con altri complici si è fatta consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rapine e furti, condannato un ventenne; Rapine e violenza a Fonni, la sindaca: Colpita la comunità, ferma condanna e guardia alta; RAPINA A COLAZIONE: CONDANNATO ANCHE L’ALTRO MARANZA; Porto San Giorgio, condannato a 3 anni e 6 mesi il ventenne autore di una scia di rapine e aggressioni.

Condannato per tre rapine di cui a un disabile: in carcere 23enne di NardòGli episodi al centro della decisione risalgono al periodo che va tra il febbraio e il maggio 2022 e sono stati commessi assieme ad un coetaneo: l’arrestato sconterà la pena fino a settembre 2027 ... lecceprima.it

Deve scontare tre anni per rapina e lesioni, arrestato 37enne alle CascineRintracciato alle Cascine, è stato condannato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dovrà scontare oltre tre anni ... gonews.it

Caso di malasanità a Napoli Medico condannato: scambiò una gravidanza per una sciatalgia. Per la vita una giovane di 36 anni. Approfondimenti al link nei commenti facebook

Dal Libano al processo in Molise: il caso del palestinese Salem, condannato per terrorismo x.com