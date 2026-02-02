Stati Generali dell’Ambiente | evento a Messina | focus su acqua dissesto idrogeologico ed economia c
Giovedì mattina a Messina si tiene la terza tappa degli Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia. L’evento si svolge al Palacultura Antonello e si concentra su temi come l’acqua, il dissesto idrogeologico e l’economia circolare. Promossa da Ricicla Tv, la manifestazione fa parte di un tour che coinvolge le regioni del Centro-Sud Italia fino al 2026. La giornata riunisce esperti, amministratori e cittadini per discutere delle sfide ambientali della zona.
Messina ospita giovedì 5 febbraio, alle ore 9.30, al Palacultura Antonello, la terza tappa degli “Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia”, iniziativa promossa da Ricicla Tv nell’ambito del tour 2025-26 che coinvolge le regioni del Centro-Sud Italia. L’evento, organizzato in collaborazione con Messinaservizi Bene Comune, si concentra su temi strategici per il futuro del territorio: gestione dell’acqua, prevenzione del dissesto idrogeologico, sviluppo dell’economia circolare e implementazione delle politiche regionali sui rifiuti. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto tra istituzioni, esperti, operatori del settore e cittadini per valutare le politiche ambientali in atto e progettare soluzioni sostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu
