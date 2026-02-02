Giovedì mattina a Messina si tiene la terza tappa degli Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia. L’evento si svolge al Palacultura Antonello e si concentra su temi come l’acqua, il dissesto idrogeologico e l’economia circolare. Promossa da Ricicla Tv, la manifestazione fa parte di un tour che coinvolge le regioni del Centro-Sud Italia fino al 2026. La giornata riunisce esperti, amministratori e cittadini per discutere delle sfide ambientali della zona.

Messina ospita giovedì 5 febbraio, alle ore 9.30, al Palacultura Antonello, la terza tappa degli “Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia”, iniziativa promossa da Ricicla Tv nell’ambito del tour 2025-26 che coinvolge le regioni del Centro-Sud Italia. L’evento, organizzato in collaborazione con Messinaservizi Bene Comune, si concentra su temi strategici per il futuro del territorio: gestione dell’acqua, prevenzione del dissesto idrogeologico, sviluppo dell’economia circolare e implementazione delle politiche regionali sui rifiuti. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto tra istituzioni, esperti, operatori del settore e cittadini per valutare le politiche ambientali in atto e progettare soluzioni sostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stati Generali dell’Ambiente: evento a Messina: focus su acqua, dissesto idrogeologico ed economia c

Approfondimenti su Messina Ambiente

Intesa Sp propone di accelerare il percorso verso un ministero dell’Economia unico in Europa, sottolineando l’importanza di un’azione più rapida da parte delle autorità europee e dei governi nazionali.

I lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico proseguono con successo, con interventi in corso su via Trombetta e altre strade comunali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Messina Ambiente

Argomenti discussi: Ambiente e salute, agli Stati Generali si discutono le prossime sfide per le istituzioni; Stati Generali dell’Ambiente, a Messina il confronto sulle grandi sfide siciliane; Stati Generali dell’Ambiente e Salute: a Bari il tavolo tecnico; Ambiente e salute, gli Stati Generali dopo il Pnc: istituzioni e scienza a confronto. Le foto.

Stati Generali dell’Ambiente: evento a Messina: focus su acqua, dissesto idrogeologico ed economia circolareMessina ospita giovedì 5 febbraio, alle ore 9.30, al Palacultura Antonello, gli Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia, terza tappa del tour 2025-26 promosso da Ricicla Tv nelle regioni del Centro- ... strettoweb.com

A Bari gli Stati Generali Ambiente e SaluteBARI - Si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026, presso la Fiera del Levante di Bari (Padiglione 152 – Regione Puglia), l’evento Stati Generali Ambiente e Salute. Prospettive dopo il Pnc, una giornata di ... noci24.it

Stati Generali della Casa: un incontro molto proficuo e ricco di contenuti quello che si è appena concluso a Meina, nel novarese. Come Relatore della Legge Quadro sulla Rigenerazione urbana e Responsabile nazionale del Dipartimento Casa di Forza - facebook.com facebook

È in corso la 4° edizione degli Stati Generali della Meccatronica, organizzati da @AeTfiera, #ConfindustriaBG, @fabbricaintelli, @CIntellimech e #KilometroRosso. Dopo i saluti istituzionali di Giovanna Ricuperati, Presidente Confindustria Bergamo; Salvatore x.com