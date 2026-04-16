Napoli spunta un nuovo nome per la panchina | è un ex Serie A!

A Napoli si parla di un possibile cambio in panchina, con un ex giocatore di Serie A che potrebbe assumere il ruolo. Le voci si moltiplicano e non ci sono conferme ufficiali sui piani futuri della squadra, mentre il tecnico attuale, Antonio Conte, ha un incontro previsto con il presidente al termine di questa stagione. La situazione rimane incerta e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.

Si susseguono le voci sul futuro della panchina del Napoli. Non è ancora chiaro, infatti, cosa accadrà nella prossima stagione riguardo la panchina di Antonio Conte, che incontrerà al termine di questa annata il presidente Aurelio De Laurentiis. Chiaramente, senza alcuna conferma, continuano le indiscrezioni, che ora inseriscono l’ex Serie A come nome valutato per la panchina. Dalla Francia, il Napoli valuta Sergio Conceicao per la panchina. Secondo quanto riportato da FootMercato, il Napoli sta seriamente valutando il nome di Sergio Conceicao per la prossima stagione. L’ex tecnico del Milan, che con i rossoneri ha vinto la Supercoppa Italiana, è attualmente l’allenatore dell’Al-Ittihad, ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Europa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, spunta un nuovo nome per la panchina: è un ex Serie A! Notizie correlate Nuovo allenatore Pisa, spunta un nome a sorpresa per la panchina! E’ stato in Serie A, le ultimissimeMercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Nuovo allenatore Pisa, spunta un nome a sorpresa... Napoli, spunta un nuovo nome per la corsia di sinistra: arriva dalla BundesligaIl Napoli guarda al mercato con attenzione e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Napoli, al Gambrinus si presenta il libro di Giancarla Rondinelli L'Impronta: Garlasco tra dubbi e nuove indagini; Napoli, due nomi in lista in caso di addio di Conte: spunta un retroscena su De Zerbi; Allegri lo ha chiesto alla dirigenza: colpo dall’Atalanta in arrivo; Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis valuta Thiago Motta e Italiano. Spunta anche una new entry. Napoli, spunta un nome nuovo da 40 milioniDal Portogallo raccontano di un interesse del Napoli per il centrocampista del Porto Otavio. Il classe `95 può liberarsi pagando una clausola rescissoria di 40 milioni.. calciomercato.com Rapina alla Credit Agricole, banditi ricercati con elicotteri a Napoli facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com