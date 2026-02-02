Nuovo allenatore Pisa spunta un nome a sorpresa per la panchina! E’ stato in Serie A le ultimissime

Il Pisa ha deciso di cambiare guida tecnica e ha scelto un nuovo allenatore. Il nome scelto è una sorpresa, perché ha già alle spalle un passato in Serie A. La società nerazzurra punta a una svolta e annuncia ufficialmente il cambio in panchina, senza yet rivelare il nome del nuovo mister. Gli appassionati sono curiosi di scoprire chi prenderà in mano la squadra e cosa cambierà nel prossimo futuro.

