Napoli spunta un nuovo nome per la corsia di sinistra | arriva dalla Bundesliga

Napoli sta valutando nuove opportunità di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra osserva attentamente le possibilità di investimenti strategici, con particolare attenzione alle aree di miglioramento e alle eventuali new entry provenienti dall’estero. Questo approccio mira a mantenere alta la competitività del club e a prepararsi al meglio per le sfide future.

Il Napoli guarda al mercato con attenzione e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti per rinforzare la fascia sinistra spunta il nome di Martin Terrier, esterno francese del Bayer Leverkusen. Un'operazione ancora in fase esplorativa, ma che rientra nella strategia del club di alzare il livello qualitativo della rosa. La dirigenza azzurra valuta soluzioni funzionali al progetto tecnico, con l'obiettivo di farsi trovare pronta anche in ambito europeo. Terrier nel mirino per la corsia sinistra. Il nome di Martin Terrier è finito sul taccuino del Napoli come possibile rinforzo per la fascia sinistra, così come riferito da 'Il Mattino'.

