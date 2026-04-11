Beni culturali il 18 aprile riapre a Napoli il Cimitero delle Fontanelle

Il Cimitero delle Fontanelle a Napoli riaprirà il 18 aprile dopo un periodo di chiusura. La struttura, conosciuta per le sue ossa e le storie legate al luogo, sarà di nuovo accessibile a visitatori e cittadini. La riapertura è stata annunciata dopo la conclusione di lavori di manutenzione e restauro. La data segna il ritorno di un sito storico molto frequentato nella città partenopea.

Napoli si prepara ad una delle riaperture forse più attese da cittadini e turisti: il Cimitero delle Fontanelle apre al pubblico sabato 18 aprile, così come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di valorizzazione del Cimitero delle Fontanelle promossa nell’ambito del Partenariato Speciale Pubblico-Privato tra il Comune di Napoli e la Cooperativa La Paranza, tenutasi oggi presso Palazzo San Giacomo. L’inaugurazione del 18 aprile si terrà alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, S. Em. Don Mimmo Battaglia, del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e della comunità del Rione Sanità. L’evento avrà inizio da Largo Totò alle 9:00, da qui la comunità si metterà in cammino per “andare ad aprire”, simbolicamente, il bene tanto atteso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, chiuso da 6 anni per lavori. L’inaugurazione sabato 18 aprileDopo quasi 6 anni di attesa sta per riaprire in maniera permanente il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità, una delle attrazioni più conosciute... Sanità: riapre il Cimitero delle Fontanelle con una marcia storicaIl Rione Sanità si prepara a un momento di profonda riconnessione con la propria memoria storica: il 18 aprile le porte del Cimitero delle Fontanelle... Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli