A Napoli, durante una rapina in banca, i carabinieri sono intervenuti e hanno liberato le persone tenute in ostaggio. L’episodio si è verificato in una filiale del Credit Agricole situata in Piazza Medaglie D’oro. Nessuna informazione sulle modalità dell’intervento o sui tempi di liberazione, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla liberazione degli ostaggi presenti.

Sono state liberate dai carabinieri le persone prese in ostaggio dai rapinatori, nel corso di un colpo nella banca Credit Agricole, in Piazza Medaglie D’oro, a Napoli. Sul posto è arrivato anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri. Sei ostaggi sono stati soccorsi dal 118, ma nessuno di loro è in gravi condizioni. Sarebbero quattro o cinque i rapinatori ancora barricati nella filiale. Tra le persone liberate dai carabinieri c’erano anche una decina di dipendenti ed alcuni clienti in fila agli sportelli. Alcuni degli ostaggi liberati, hanno raccontato ai carabinieri che i malviventi avevano il volto travisato con alcune maschere di carta pesta che raffigurano volti di attori cinematografici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi

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