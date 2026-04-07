Carriere in banca | Crédit Agricole assume categorie protette al Nord

Crédit Agricole ha annunciato l’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette per posizioni di Junior Client Advisor nelle regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati interessati a entrare nel settore bancario e sono disponibili sul sito ufficiale dell’istituto. La selezione riguarda specificamente le aree indicate, con l’obiettivo di rafforzare i team nelle filiali di queste regioni.

Crédit Agricole apre le porte a chi appartiene alle categorie protette per posizioni di Junior Client Advisor in Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Le candidature sono attese entro il 31 maggio 2026. L’istituto bancario ha attivato un piano di inserimento professionale che non pone limiti all’età dei candidati. L’iniziativa mira a integrare risorse che possiedano un’invalidità superiore al 46% all’interno della propria rete distributiva. Le opportunità di impiego si concentrano in tre aree geografiche specifiche. Oltre alla regione Lombardia, dove sono previste assunzioni in diverse filiali, i centri di interesse sono Parma, in Emilia Romagna, e Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carriere in banca: Crédit Agricole assume categorie protette al Nord Categorie protette, ma protette da cosa?Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un... Qualità del lavoro, Crédit Agricole Italia al topCrédit Agricole Italia conferma la sua posizione di leader nella gestione delle Risorse Umane, ottenendo per il 18° anno consecutivo la... Argomenti più discussi: Credit Awards 2026: i vincitori della speciale decima edizione; Unicredit, accordo con Agea per semplificare l'accesso al credito per le imprese agricole. Crédit Agricole, Olivier Gavalda sarà ceo della banca da maggio 2025Assumerà l’incarico, succedendo a Philippe Brassac, dopo l’assemblea generale degli azionisti in programma il 14 maggio. Il manager ha trascorso l’intera carriera presso il colosso bancario francese, ... lettera43.it Crédit Agricole, il vice Olivier Gavalda promosso ceo della banca franceseSarà Olivier Gavalda il nuovo amministratore delegato del Crédit Agricole, la seconda banca francese presente anche in Italia (è il terzo gruppo) dove il business è guidato da Giampiero Maioli. milanofinanza.it Crédit Agricole Italia | Parma - facebook.com facebook