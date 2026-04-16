Napoli punta ai Giochi del 2036 | la sfida per il salto olimpico

A Napoli, i membri del Partito Democratico hanno presentato una richiesta ufficiale al sindaco per avviare le procedure finalizzate alla candidatura della città come sede delle Olimpiadi estive del 2036. La proposta mira a coinvolgere le istituzioni locali in un processo che potrebbe portare la città a concorrere per ospitare l'evento internazionale. La proposta è stata comunicata attraverso una lettera ufficiale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

I consiglieri del Partito Democratico a Napoli hanno presentato una richiesta formale al sindaco Manfredi per avviare le procedure che porterebbero la città alla candidatura per le Olimpiadi estive del 2036. L’iniziativa, sostenuta dai componenti del gruppo comunale, mira a inserire il capoluogo campano nel dibattito internazionale sulla gestione dei grandi eventi sportivi, puntando su un modello di sviluppo basato sulle infrastrutture già in fase di potenziamento. Gennaro Acampora e Tommaso Nugnes, che ricoprono rispettivamente i ruoli di capogruppo e consigliere del PD, hanno delineato una visione che vede Napoli non più come semplice spettatrice dello sviluppo, ma come protagonista capace di influenzare gli equilibri europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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