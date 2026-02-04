Il governo ha approvato un nuovo decreto che permette ai lavoratori di conoscere le retribuzioni medie per ruoli equivalenti. Si tratta di una misura per combattere le discriminazioni di genere sul lavoro. Da ora in poi, ogni dipendente potrà chiedere informazioni sulla retribuzione media dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro, in modo da verificare eventuali differenze ingiustificate. La norma, approvata dal Consiglio dei ministri, si inserisce nella direttiva europea sulla parità retributiva e punta a rendere più trasparente il mondo del lavoro italiano.

I lavoratori hanno il diritto di conoscere le retribuzioni medie di chi svolge lo stesso lavoro in azienda e i criteri seguiti dal datore di lavoro nel determinare gli stipendi. Lo prevede un decreto legislativo all’esame del consiglio dei ministri, oggi pomeriggio. Il provvediment0 (16 articoli nella bozza) attua la direttiva europea 970 del 2023 sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla trasparenza retributiva in genere. L’articolo 7 della bozza dice con chiarezza: «È riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parità, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Stipendio dei colleghi, arriva il diritto di conoscere la retribuzione media per contrastare le discriminazioni

In Italia sta per entrare in vigore una norma che cambia il modo di lavorare.

La normativa europea sulla trasparenza salariale introduce nuove modalità di accesso alle informazioni sugli stipendi dei dipendenti.

