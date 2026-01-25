Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ritorna a commentare il rapporto con sua figlia, utilizzando parole dirette e senza esitazioni. Le sue dichiarazioni evidenziano tensioni e opinioni forti, rinnovando l’attenzione sulla loro relazione pubblica. Un intercettato che mette in discussione aspetti della personalità di Valeria, suscitando discussioni e riflessioni sulla vita privata e il rapporto madre-figlia.

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, torna a parlare del rapporto con sua figlia e non usa mezzi termini: parole durissime che riaccendono la polemica. Ecco cosa ha detto la donna! Leggi anche: Valeria Marini come Corona e Ilary Blasi: non crederete mai a quello che farà! Altro che riconciliazione definitiva. Il rapporto tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù torna al centro dell’attenzione mediatic a dopo un’ intervista che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni. Ospite di La Volta Buona, Gianna Orrù ha deciso di raccontare la sua verità sulla crisi con la figlia, ridimensionando i toni della presunta rottura ma lasciandosi andare a dichiarazioni tutt’altro che concilianti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Valeria Marini, sua madre ci va giù pesante: «Stona, fa le tragedie, romanzo tutto, è appiccicosa e fastidiosa!»

Valeria Marini, la madre Gianna svela: “È una cara ragazza, ma è appiccicosa e fastidiosa”Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con sua figlia durante la trasmissione

“È una cara ragazza, però è un po’ appiccicosa. Lei fa le tragedie ma è durato tutto molto meno, e non volevo sentire nessuno dopo la truffa”: Gianna Orrù parla della figlia Valeria MariniGianna Orrù commenta la recente riconciliazione con sua figlia, Valeria Marini, spiegando come i problemi siano stati più brevi del previsto.

Argomenti discussi: Valeria Marini, parla la mamma Gianna Orrù: Picchiata e incinta quando non aveva neanche 18 anni, l'ho salvata io; Valeria Marini, la madre Gianna Orrù: Picchiata da un uomo quando era incinta, non aveva neanche 18 anni. L'ho salvata io; Valeria Marini a Storie al Bivio: Vittima di un amore tossico. Mia madre mi ha salvata. Poi conferma il documentario; Valeria Marini conferma il docufilm Netflix: Racconterò tutto sui miei amori e sulle nozze.

