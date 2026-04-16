Napoli-Lazio importante notizia per chi andrà allo stadio in auto | la decisione

Per la partita Napoli-Lazio, in programma allo stadio Maradona alle 18, è stata comunicata una decisione importante riguardo alla circolazione in auto. Questa disposizione riguarda i tifosi e i visitatori che intendono raggiungere l’impianto con veicoli privati. La scelta si applica esclusivamente alla giornata della partita e coinvolge specifici interventi sulla viabilità. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

In occasione di Napoli-Lazio, match del campionato di Serie A in programma allo stadio Maradona con calcio d'inizio alle ore 18.00, sabato 18 aprile lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, su richiesta della Prefettura partenopea, sarà chiuso, in entrambe le direzioni a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del PrefettoIl provvedimento è stato adottato, su determinazione del Casms dello scorso 23 marzo e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno... Leggi anche: Stadio Maradona, arriva un'importante notizia sul futuro dell'impianto di Fuorigrotta Panoramica sull’argomento Temi più discussi: UFFICIALE – NAPOLI-LAZIO, ANCORA UN SOLD-OUT AL MARADONA: TAGLIANDI ESAURITI; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Rrahmani potrebbe tornare per Napoli - Lazio - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Napoli-Lazio, l’arbitro sarà Zufferli con Di Bello al VAR. Il Mattino – Verso Napoli-Lazio, Di Lorenzo non recupera per la Lazio. Le ultimeDi Lorenzo non recupera per Napoli-Lazio, il nuovo obiettivo è la Cremonese. Vergara, probabile rientro al Como. Ne parla Il Mattino ... mondonapoli.it Conte cambia la difesa per Napoli-Lazio? Pronta una novità di formazionePossibile svolta in difesa per il Napoli in vista della sfida contro la Lazio con l'inserimento di Sam Beukema. tuttonapoli.net Serie A Enilive | Napoli-Lazio, la vendita dei tagliandi. Tutte le info! - facebook.com facebook Napoli-Lazio, altro sold-out al Maradona: pienone e biglietti tutti esauriti x.com