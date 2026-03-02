Stadio Maradona arriva un' importante notizia sul futuro dell' impianto di Fuorigrotta

Sul sito dello stadio Maradona si lavora attualmente e si sta mantenendo un contatto diretto con la FIGC. Oggi verrà inviata tutta la documentazione richiesta dall'autorità competente per il progetto di aggiornamento e gestione dell’impianto di Fuorigrotta. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo ai prossimi passi o alle tempistiche di intervento.

"Sullo stadio si sta lavorando, sono in contatto con la Figc. Oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta. Presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti perché noi riqualificare il Maradona, indipendentemente dagli Europei, rappresenta un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stadio Maradona, ristrutturazione e rilancio di Fuorigrotta: il punto del ComuneLa ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona rappresenta uno snodo strategico non solo per il futuro sportivo ed economico della SSC...

Zanetti e il futuro di San Siro: «Serve uno stadio nuovo, ma restando qui. Sul prossimo impianto ho una speranza precisa»di Redazione Inter News 24Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato del futuro di San Siro e della speranza legata al nuovo impianto: le sue...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stadio Maradona.

Temi più discussi: Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32; Ristrutturazione Stadio Maradona, dalla FIGC è arrivata anche una PEC – Il Mattino; Nuovo stadio Maradona come Parigi: spalti a 6 metri; A quale area di Napoli è interessato De Laurentiis per la costruzione di un nuovo stadio: i dettagli.

Stadio Maradona, arriva un'importante notizia sul futuro dell'impianto di FuorigrottaIl Comune di Napoli invia la documentazione alla Figc per la candidatura come sede per Euro 2032 e ribadisce l'intenzione di voler andare avanti nella ristrutturazione dell'impianto ... napolitoday.it

Stadio Maradona, Manfredi: Oggi presenteremo alla Figc il progetto di riqualificazione, indipendentemente dagli EuropeiGiornata decisiva per la riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli. Il Comune oggi invierà alla Figc la documentazione del progetto. ilnapolista.it

"Indipendentemente dagli Europei, la riqualificazione del Maradona è un obiettivo importante. Un nuovo stadio Se ci sono altre proposte noi le aspettiamo". Leggi le dichiarazioni complete: https://www.ilnapolista.it/2026/03/stadio-maradona-manfredi-oggi-pr - facebook.com facebook

Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc. Manfredi, "obiettivo importante al di là degli Europei 2032" #ANSA x.com