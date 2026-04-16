Napoli-Lazio dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica sera si gioca la partita tra Napoli e Lazio, con la trasmissione prevista in diretta sia in TV che in streaming. La squadra partenopea, dopo aver pareggiato contro il Parma, cerca di consolidare il secondo posto in classifica, sfruttando anche la vittoria dell’Inter a Como. La partita rappresenta un momento importante per le ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo il mezzo passo falso a Parma e la contemporanea vittoria dell'Inter a Como, il Napoli dovrà ora soprattutto blindare il secondo posto in classifica avvicinarsi il più possibile all'aritmetica conquista della qualificazione alla prossima Champions League.Gli azzurri di Antonio Conte.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli Juventus 2-1 Partita con i tifosi napoletani allo stadio Maradona

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