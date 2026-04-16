I tifosi del Napoli parteciperanno direttamente alla creazione dei cori per la partita di sabato 18 aprile contro il Lecce. L’intenzione è quella di farli suonare durante l’evento allo stadio Diego Armando Maradona. La decisione coinvolge i supporter nel contribuire alla musica dell’atmosfera pre partita, in un’occasione speciale prevista per il fine settimana.

I tifosi del Napoli avranno un ruolo attivo nella creazione della colonna sonora per la sfida di sabato 18 aprile contro il Lecce. Attraverso una collaborazione tra il club partenopeo e Google, l’intelligenza artificiale Gemini e lo strumento Lyria permetteranno alla community di generare brani audio personalizzati da ascoltare direttamente nello stadio Maradona durante gli intervalli della partita. Creatività digitale al servizio del tifo azzurro. L’iniziativa trasforma il supporto dei sostenitori in un processo tecnologico partecipativo. Accedendo al link goo.glenapoli, ogni appassionato può interagire con un chatbot preconfigurato per dare vita a nuovi cori da stadio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, l’AI crea i nuovi cori: i tifosi suonano al Maradona

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