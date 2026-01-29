Lukaku umiliato dai tifosi del Chelsea con cori impietosi mentre si allena solo nel Maradona deserto
I tifosi del Chelsea hanno preso di mira Lukaku durante l’allenamento al Maradona, dove si trovava da solo. Dopo aver eliminato il Napoli dalla Champions, i supporter hanno rivolto insulti e cori pesanti contro l’attaccante belga, che ora si trova isolato e umiliato davanti a tutti.
I tifosi del Chelsea hanno consumato la loro vendetta con Lukaku dopo aver eliminato il Napoli dalla Champions: lo chiamano "rifiuto", poi gli dedicano un coro impietoso.🔗 Leggi su Fanpage.it
