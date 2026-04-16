Napoli la notizia ora è ufficiale | riguarda la prossima Champions!

Da spazionapoli.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è diventata ufficiale e riguarda direttamente il Napoli, che parteciperà alla prossima Champions League. La decisione stabilisce che quattro squadre della Serie A si qualificheranno per l'edizione 2024-2025 della competizione europea. La stagione attuale si avvia alla conclusione e le classifiche definiscono i posti disponibili per le qualificazioni. La notizia si aggiunge alle recenti novità del campionato italiano.

La situazione è ora definitiva e riguarda da vicino anche il Napoli: la Serie A avrà quattro squadre qualificate alla prossima edizione della Champions League. Una notizia ormai attesa da tempo, ma che è diventata ufficiale dopo le eliminazioni di Bologna dall’Europa League e della Fiorentina dalla Conference League, che hanno chiuso ogni possibilità di recupero nel ranking UEFA stagionale. Serie A a quattro in Champions: il quadro definitivo. Il calcio italiano non ha più rappresentanti nelle competizioni europee in grado di migliorare il punteggio stagionale, e questo ha cristallizzato il verdetto: saranno quattro i club italiani presenti nella prossima Champions League.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli la notizia ora 232 ufficiale riguarda la prossima champions
© Spazionapoli.it - Napoli, la notizia ora è ufficiale: riguarda la prossima Champions!

Napoli scatenato, De Laurentiis prepara 100 milioni

Video Napoli scatenato, De Laurentiis prepara 100 milioni

Notizie correlate

Leggi anche: È la sera di Spalletti, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Il Napoli ora rischia la prossima Champions

Tram deragliato, arriva ora la notizia: “È ufficiale”. DrammaÈ arrivata la comunicazione ufficiale su un nuovo sviluppo giudiziario nel dramma che il 27 febbraio ha sconvolto Milano: il conducente del mezzo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda; Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite; Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondo.

napoli la notizia oraRapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it

Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.