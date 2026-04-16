La notizia è diventata ufficiale e riguarda direttamente il Napoli, che parteciperà alla prossima Champions League. La decisione stabilisce che quattro squadre della Serie A si qualificheranno per l'edizione 2024-2025 della competizione europea. La stagione attuale si avvia alla conclusione e le classifiche definiscono i posti disponibili per le qualificazioni. La notizia si aggiunge alle recenti novità del campionato italiano.

La situazione è ora definitiva e riguarda da vicino anche il Napoli: la Serie A avrà quattro squadre qualificate alla prossima edizione della Champions League. Una notizia ormai attesa da tempo, ma che è diventata ufficiale dopo le eliminazioni di Bologna dall’Europa League e della Fiorentina dalla Conference League, che hanno chiuso ogni possibilità di recupero nel ranking UEFA stagionale. Serie A a quattro in Champions: il quadro definitivo. Il calcio italiano non ha più rappresentanti nelle competizioni europee in grado di migliorare il punteggio stagionale, e questo ha cristallizzato il verdetto: saranno quattro i club italiani presenti nella prossima Champions League.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la notizia ora è ufficiale: riguarda la prossima Champions!

Napoli scatenato, De Laurentiis prepara 100 milioni

Notizie correlate

Leggi anche: È la sera di Spalletti, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Il Napoli ora rischia la prossima Champions

Tram deragliato, arriva ora la notizia: “È ufficiale”. DrammaÈ arrivata la comunicazione ufficiale su un nuovo sviluppo giudiziario nel dramma che il 27 febbraio ha sconvolto Milano: il conducente del mezzo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda; Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite; Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondo.

Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it

Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it

Napoli, tensioni in serata davanti alla filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, rapinata questa mattina da un gruppo di banditi che avevano preso in ostaggio 25 persone, poi liberate. Circa un centinaio di clienti, pr - facebook.com facebook

La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com