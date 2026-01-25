È una serata significativa per il Napoli, con l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. La partita si accende al minuto 57, quando una punizione vicina all’area avversaria coinvolge Elmas e Gutierrez. La sfida tra le due squadre si gioca su dettagli e determinazione, con il rischio di perdere un traguardo importante. La partita rappresenta un momento cruciale per il club e i suoi tifosi, in attesa di sviluppi decisivi.

La fotografia del Napoli viene scattata al minuto 57: punizione al limite dell’area della Juventus, sul pallone ci sono Elmas e Gutierrez – ripetiamo: Elmas e Gutierrez. Ci fermiamo qui. Solo per onor di cronaca riportiamo che al tiro va Gutierrez che calcia in curva colpendo un tifoso della Juventus. Il 25 gennaio 2026 è il giorno che andrà dedicato a chi non si arrende. A chi è consapevole che prima o poi il vento gira e – se nel frattempo non ci si è arresi al destino cinico e baro – e il momento del riscatto arriva sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

SPALLETTI alla JUVENTUS, sentite questo tifoso del Napoli da Lecce!

È la sera di Spalletti, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Il Napoli ora rischia la prossima Champions Non partita allo Stadium: 3-0 senza storia della Juventus. Il Napoli balla sull'orlo del disastro calcistico-finanziario, bisogna centrare il quarto posto. - facebook.com facebook

Ieri sera abbiamo apprezzato un vero e proprio #Spalletti show, con anche un breve nuovo episodio della saga Luciano vs Dario. Ecco il racconto e le impressioni del nostro inviato @dricci73 dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. Ascolta il #podcast: urly.it/3 x.com