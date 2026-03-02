Tram deragliato arriva ora la notizia | È ufficiale Dramma

È arrivata la conferma ufficiale riguardo al deragliamento del tram avvenuto a Milano il 27 febbraio. Il conducente del veicolo della linea 9 coinvolto nell’incidente è stato iscritto nel registro degli indagati. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, aggiungendo un nuovo elemento a questa vicenda che ha causato grande attenzione nella città.

È arrivata la comunicazione ufficiale su un nuovo sviluppo giudiziario nel dramma che il 27 febbraio ha sconvolto Milano: il conducente del mezzo della linea 9 coinvolto nel deragliamento è stato iscritto nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato formulata dalla Procura è quella di disastro ferroviario colposo. Il conducente sarà ascoltato nuovamente nei prossimi giorni dagli inquirenti, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Secondo quanto riferito agli inquirenti, l’autista avrebbe accusato un malore improvviso poco prima di perdere il controllo del tram. Si tratta di un sessantenne con 35 anni di servizio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

