Napoli sta valutando l’ipotesi di presentare una candidatura per le Olimpiadi del 2036. La città ha avviato le prime discussioni ufficiali sulla possibilità di ospitare l’evento, senza ancora adottare decisioni definitive. La candidatura potrebbe riguardare strutture e impianti già esistenti, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici o tempi ufficiali. La scelta di procedere o meno sarà presa nelle prossime settimane.

Napoli prova a entrare nella corsa per le Olimpiadi del 2036. Nelle ultime ore è emersa infatti la proposta di candidare la città partenopea a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi, un’ipotesi che apre il dibattito sul futuro sportivo e infrastrutturale del capoluogo campano. A rilanciare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno, che racconta come alcuni consiglieri comunali del Partito Democratico abbiano invitato il sindaco Gaetano Manfredi ad avviare un percorso istituzionale per valutare la fattibilità del progetto. L’obiettivo è quello di capire se Napoli possa davvero competere a livello internazionale per un evento di tale portata.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, ipotesi candidatra per le Olimpiadi del 2036

Notizie correlate

Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare...

Il Garda e l'ipotesi Olimpiadi estive 2036, De Beni: «Ambizione sì, ma prima la tutela del lago»L’ipotesi di candidare il Lago di Garda (e Venezia) alle Olimpiadi estive del 2036 accende il dibattito sul futuro del territorio gardesano.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Olimpiadi 2036, Nord Ovest: un anno per la candidatura ma le concorrenti non mancano; Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-Ovest; Dalla Capitale al Paese intero: l’Italia vuole tornare protagonista ai Giochi; Milano sogna le Olimpiadi estive: Lombardia, Liguria e Piemonte pronte a presentare una candidatura unitaria.

Olimpiadi 2036: Consiglieri PD lanciano candidatura per NapoliDopo il grande successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in tutta Italia si è ritrovata un'enorme attenzione verso l'opportunità di organizzare ... napolivillage.com

Olimpiadi 2036 a Napoli, c'è il primo passoTra i punti di forza evidenziati, gli investimenti già programmati sulle infrastrutture, a partire dallo Stadio Diego Armando Maradona e dal sistema di mobilità cittadina ... ilfattovesuviano.it

Proposta da sogno: Olimpiadi del 2036 a Napoli La richiesta, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, parte dai consiglieri comunali sponda PD, i quali hanno chiesto formalmente al sindaco Manfredi di candidare Napoli fra le città italiane c - facebook.com facebook