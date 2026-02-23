Il Garda e l' ipotesi Olimpiadi estive 2036 De Beni | Ambizione sì ma prima la tutela del lago

Il Lago di Garda ha attirato l’attenzione dopo che si è ipotizzato di candidarlo come sede delle Olimpiadi estive del 2036, a causa del suo potenziale come cornice sportiva internazionale. De Beni sottolinea che, prima di pensare a una candidatura, bisogna concentrarsi sulla salvaguardia del lago e sulle sue risorse. La proposta ha suscitato reazioni tra gli abitanti e gli esperti locali, che discutono sui rischi e sui benefici di questa ipotesi.

L’ipotesi di candidare il Lago di Garda (e Venezia) alle Olimpiadi estive del 2036 accende il dibattito sul futuro del territorio gardesano. A rilanciarla, nei giorni scorsi, è stato l’ex governatore del Veneto Luca Zaia, in un momento simbolicamente denso per lo sport italiano: si è appena conclusa all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, mentre il prossimo 6 marzo la stessa Arena ospiterà l’apertura delle Paralimpiadi invernali 2026. In questo clima di entusiasmo si inserisce la riflessione di Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, che invita a guardare alla prospettiva olimpica con interesse ma anche con prudenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

