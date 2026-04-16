Napoli inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca

Un'operazione condotta dai Gis dei carabinieri presso una filiale di una banca a Napoli si è conclusa senza risultati concreti. Il blitz si è svolto in un edificio situato in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, ma non sono stati trovati né armi né persone coinvolte. La situazione non ha portato a ulteriori sviluppi o azioni successive.

Si è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli. L’intervento delle forze speciali è scattato nel pomeriggio, intorno alle 16:40-16:45, quando i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito, dove si sospettava la presenza di almeno tre rapinatori. Durante l’operazione sono stati uditi diversi colpi, circa cinque o sei, verosimilmente riconducibili all’utilizzo di flashbang, le granate stordenti impiegate in situazioni ad alto rischio. Tuttavia, una volta completata l’irruzione, conclusasi attorno alle 17:20, i banditi non sono stati trovati all’interno della banca.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca Notizie correlate Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca: banditi già scappati dalle fogneSi è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel... Il ruolo dei Gis di Livorno nella rapina in banca a Napoli e i motivi dell’intervento a distanza di oreI carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a...