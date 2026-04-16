All'Arenella in arrivo i reparti speciali dei Gis le teste di cuoio partite in elicottero da Livorno

Nella zona di piazza Arenella sono attesi i reparti speciali del GIS dei carabinieri, pronti a intervenire per un'operazione presso un istituto di credito. Le squadre sono partite da Livorno a bordo di elicotteri e si stanno preparando per entrare nell'edificio. L'intervento fa parte di un'azione pianificata e coordinata dalle forze dell'ordine. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono ulteriori sviluppi.

I reparti speciali del GIS dei carabinieri attesi per l'irruzione al Credit Agricole di piazza Arenella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rapina a Napoli, diretta video dall’Arenella: a breve l’irruzione delle forze speciali nella banca Credit AgricoleUna rapina alla Credit Agricole è in corso in piazza Arenella al centro di Napoli. Assalto portavalori: reparti speciali a caccia dei complici dei foggianiCaccia ai complici e auto camuffate: l’escalation della criminalità nell’assalto al portavalori in Puglia Un’operazione complessa, che ha visto... Panoramica sull’argomento Si parla di: Uomo trovato morto in casa all’Arenella la sera di Pasqua. All’Arenella in arrivo i reparti speciali dei Gis, le teste di cuoio partite in elicottero da LivornoUna squadra di reparti speciali dei carabinieri del GIS, Gruppo Intervento Speciale, è decollata in elicottero da Livorno, dove hanno sede nella Caserma Vannucci, ed è attesa a Napoli alle 16,30. Potr ... fanpage.it Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella. Gli ostaggi sono stati liberati alle 13:30, i criminali sono rimasti barricati all’interno. Sul posto i carabinieri. Leggi ... fanpage.it