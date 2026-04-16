Nel nuovo episodio del podcast si discute se la tifoseria di Napoli possa essere considerata la migliore al mondo. Si analizza come l’amore per la squadra e la città si rifletta nel modo di sostenere la squadra, senza tralasciare il ruolo della cultura locale. Viene anche affrontato il rapporto tra i tifosi e la squadra, con riferimenti alla storia e alle tradizioni del club.

Meritano di più? L’autoreferenzialità del Maradona e la squadra La città più bella del mondo, nonché la civiltà più bella del mondo, non può che esprimere la tifoseria più bella del mondo. O, con falsa modestia, una delle più belle al mondo. Ma è davvero così? Ne parliamo ad Antifútbol, il podcast di Viale De Laurentiis 29 in collaborazione con il Napolista giunto alla quarta puntata. La “bellezza” è un valore troppo immateriale per trovarne una definizione univoca e oggettiva. Ma sull’effetto che il tifo (nei suoi insiemi: organizzato e spontaneo) ha sulla squadra e sui giocatori qualche riflessione si può fare. Un coro per un calciatore non salverà carriere, ma gratifica chi se lo merita e diverte il pubblico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli ha davvero la tifoseria migliore del mondo? – PODCAST

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