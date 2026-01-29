La migliore ala del mondo?

Questa mattina, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha riproposto una sua celebre massima che circola spesso sui social. La frase, che lui stesso ha ripetuto più volte, continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori. Nessuna novità, ma il tema resta caldo e le opinioni divergono.

C'è una massima di Massimiliano Allegri che al mio algoritmo piace particolarmente, visto che me la ripropone senza tregua nella timeline. Questa: «Nel basket hai 24 secondi, quando mancano 5 secondi e non è venuto lo schema danno la palla a quello più bravo, che gioca l'uno contro uno e tira». Questa frase mi è venuta in mente in modo automatico, lo scorso sabato pomeriggio, durante gli ultimissimi secondi di Bayern-Augsburg. Era una partita di Bundesliga sulla carta scontata. Gli invincibili del Bayern, ovviamente primi e imbattuti da 27 partite di campionato, contrapposti in casa alla piccola Augsburg, quindicesima e in lotta per non retrocedere.

