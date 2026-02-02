A una settimana dall’inaugurazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, Stefano Cingolani si chiede se davvero valga la pena organizzare le Olimpiadi. I costi sono elevati, ma i benefici restano pieni di incognite. Gli esperti da anni non sanno dare una risposta chiara se questa spesa enorme porti vantaggi concreti o meno.

A una settimana dall’inaugurazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, Stefano Cingolani prova a entrare nel “grande mistero olimpico”: i costi sono altissimi, i benefici incerti, e gli esperti da anni ammettono di non avere una risposta definitiva. Dalle proteste ambientaliste alla lezione di Torino 2006, passando per studi internazionali, legacy tangibile e intangibile, infrastrutture riuscite e cattedrali nel deserto, un viaggio tra numeri, esempi e contraddizioni per capire se le Olimpiadi siano un investimento, un azzardo o entrambe le cose. Senza propaganda né disfattismi, proviamo a spiegare perché, quando si parla di Giochi, la risposta più onesta resta sempre: dipende. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vale davvero la pena fare le Olimpiadi? Ascolta Questitaliani, il podcast del Foglio

