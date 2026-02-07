Questa mattina Antonio Conte ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Genoa e Napoli. L’allenatore azzurro ha deciso chi scenderà in campo, in una sfida che i partenopei non possono permettersi di perdere, dopo le ultime prestazioni. I giocatori sono pronti, le scelte fatte, ora resta da vedere come si comporteranno sul campo.

Antonio Conte ha scelto le formazioni ufficiali per Genoa-Napoli, sfida che non potrà essere sbagliata dagli azzurri, alla ricerca di continuità nei risultati. Una trasferta da non sottovalutare e che sarà fondamentale per i partenopei, in vista di un nuovo tour de force nelle prossime settimane, con diversi big match in programma. Genoa-Napoli, le scelte ufficiali di formazione: sciolti i dubbi di Conte. Pochi, in realtà, i dubbi per Antonio Conte, che si affida ancora a Meret tra i pali, nonostante il ritorno in panchina di Milinkovic-Savic. In difesa si rivede Rrahmani, che andrà a coprire il ruolo di braccetto di destra, con Buongiorno centrale e Juan Jesus a sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte ha scelto chi gioca

Sabato pomeriggio al Luigi Ferraris si gioca una partita importante tra Genoa e Napoli.

