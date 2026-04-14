Le Olimpiadi 2036 in Liguria? Nessuno scherzo Salis e Bucci pensano alla candidatura

Le Olimpiadi del 2036 in Liguria stanno diventando un argomento reale, con figure pubbliche che stanno valutando seriamente la possibilità di presentare una candidatura. Dopo anni di discussioni e ipotesi, il progetto ha preso forma e si trova attualmente in fase di studio, con incontri e confronti tra i rappresentanti delle istituzioni locali. La proposta si basa su un percorso che mira a coinvolgere diverse parti interessate.

Vedere le Olimpiadi in Liguria e a Genova non è più solo una suggestione impossibile, bensì un progetto concreto che si è trasformato già in tavolo di lavoro. Le amministrazioni di regione e capoluogo, insieme alle regioni di Piemonte e Lombardia e alle città di Torino e Milano, hanno annunciato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Olimpiadi 2036: asse tra regioni del nord-ovest. Piemonte, Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto volto a...

Il dossier sui giornalisti sgraditi dello staff del presidente della Liguria, indaga anche la procura: il caso su Bucci e gli articoli su Silvia SalisLa procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato da Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, contro Federico Casabella,...

Torino, Milano e Genova vogliono le Olimpiadi 2036. «Il Nord-Ovest italiano può diventare un palcoscenico mondiale» x.com

Bisognerà seguire il ranking UCI con attenzione perché avrà un peso specifico importante verso le Olimpiadi. Intanto vediamo la situazione aggiornata dopo la Roubaix - facebook.com facebook