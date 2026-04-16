Napoli assalto a una banca | ostaggi liberati dai carabinieri

A Napoli, le forze dell’ordine sono intervenute dopo un assalto a una banca che ha portato al sequestro di alcuni clienti e dipendenti all’interno dell’edificio. Dopo alcune ore di trattative, i carabinieri sono riusciti a liberare gli ostaggi e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha causato momenti di tensione in città, con le autorità che hanno gestito la situazione fino alla conclusione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine e messa in sicurezza. Momenti di tensione a Napoli, dove una rapina in banca si è trasformata in un sequestro di persone. L’episodio è avvenuto presso una filiale del Credit Agricole situata in Piazza Medaglie d’Oro. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di liberare tutti gli ostaggi senza conseguenze gravi. Le condizioni degli ostaggi. Durante l’operazione, sei persone hanno ricevuto assistenza dal personale del 118, ma fortunatamente nessuno risulta in condizioni critiche. Tra gli ostaggi c’erano circa dieci dipendenti della banca e diversi clienti presenti agli sportelli al momento dell’irruzione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, assalto a una banca: ostaggi liberati dai carabinieri Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Napoli, rapina in banca: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriUna rapina in banca ha scosso nella tarda mattinata di oggi il quartiere Arenella di Napoli. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juve, Spalletti rivuole Kim: con la Champions sarà assalto all'ex Napoli; Parma-Napoli, probabili formazioni. Torna Hojlund: parte l'assalto; Napoli-Milan 1-0, pagelle: Politano entra e decide, male l'attacco rossonero; Il Parma fa la differenza. Assalto ad una banca a Napoli, i rapinatori si barricano dentroMomenti di grande tensione in piazza Medaglie d’Oro, al Vomero, a Napoli. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno della banca Credit Agricole. In corso l’intervento dei carabinieri con l’ist ... corrieredellacalabria.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi dopo intervento dei carabinieri ... virgilio.it Maradona: “Ho scelto Napoli per amore del calcio” Ci sono frasi che vanno oltre il tempo, capaci di raccontare un legame che non si misura in trofei o contratti, ma in emozioni pure. Diego Armando Maradona e Napoli: una storia che resta eterna. "Ho scelto il facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com