Ad Appiano Gentile, l’allenamento della squadra di calcio è stato accompagnato dalla visita di un’atleta di livello internazionale specializzata nel mezzofondo. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi presenti, creando un momento di interesse tra gli appassionati di sport. La visita si è svolta in un clima di normale routine di allenamento, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

L’allenamento nerazzurro ad Appiano Gentile ha ospitato una figura di rilievo del atletico internazionale. Nadia Battocletti, specialista del mezzofondo e recente protagonista nei podi mondiali e europei, è stata ospite della squadra guidata da Chivu in preparazione per il prossimo impegno contro il Cagliari. Tradizione sportiva e legami familiari nel cuore della Lombardia. L’incontro tra la mezzofondista e i calciatori non è stato solo un momento istituzionale, ma il riflesso di un legame profondo con i colori nerazzurri, radicato fin dall’infanzia. La ventiseienne trentina, che ha conquistato l’oro ai Mondiali Indoor 2026 a Torùn sui 3000 metri e ha dominato le specialità dei 5000 e 10000 metri agli Europei di Roma 2024, ha vissuto questa visita come un ritorno alle origini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nadia Battocletti ad Appiano: l’oro del mezzofondo incontra l’Inter

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