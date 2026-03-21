Nadia Battocletti oro nei 3000 indoor | trionfo mondiale a Torun

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica a Torun. La gara si è svolta alla fine di un’intensa competizione, con l’atleta italiana che ha superato gli avversari e raggiunto il primo posto. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera e si aggiunge ai successi già ottenuti in passato.

Nadia Battocletti conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica e firma un’altra pagina straordinaria della sua carriera. L’azzurra si impone a Torun con il tempo di 8’57”64, centrando un successo di enorme peso in una specialità affrontata per la prima volta in un Mondiale al coperto. Alle sue spalle chiude la statunitense Emily Mackay, argento, mentre il bronzo va all’australiana Hull. Per l’atleta trentina è un trionfo che completa ulteriormente un palmarès già ricchissimo e conferma la sua crescita costante ai massimi livelli internazionali. La vittoria arriva al termine di una finale complicata, tesa e ricca di contatti, nella quale Battocletti ha saputo leggere ogni fase con grande lucidità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nadia Battocletti oro nei 3000 indoor: trionfo mondiale a Torun Articoli correlati Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoorNadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in... Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: tra poco Dosso e Simonelli in finale! Nadia Battocletti ORO nei 3000 metri! Tutti gli aggiornamenti su Nadia Battocletti Temi più discussi: Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streaming; Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor; Mondiali indoor di atletica: il programma di sabato 21 marzo e gli azzurri in gara. Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera indoorL’atleta italiana Nadia Battocletti è arrivata prima nei 3000 metri di corsa ai Mondiali indoor di atletica iniziati venerdì a Torun, in Polonia. La medaglia d’oro di Battocletti è la seconda per l’It ... ilpost.it Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoorLa campionessa trentina vince il suo primo titolo iridato battendo in volata l'americana Mackay e l'australiana Hull ... ilfattoquotidiano.it Dopo l’oro di Andy Diaz nel triplo, è ancora grande Italia ai Mondiali di atletica indoor di Torun. Nadia Battocletti è straordinario oro nei 3000. 8’57”64 il tempo finale, con condotta di gara intelligente: l’attacco nell’ultimo giro a stroncare la resistenza dell’americ facebook Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor x.com