ASSOLO D’ORO! Nadia Battocletti irresistibile allo sprint | campionessa del mondo nei 3000 metri!

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo nei 3000 metri, dominando lo sprint finale. La gara si è disputata con partecipanti provenienti da vari paesi e si è conclusa con la atleta italiana che ha tagliato il traguardo davanti a tutti. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’atletica italiana e per la stessa atleta, che si conferma una delle protagoniste del mezzofondo internazionale.

Ora è davvero la Reginetta totale del mezzofondo. La Principessa delle meraviglie, il totem al femminile dell’atletica tricolore, un portento naturale buono per tutte le stagioni, un volto simbolo di freschezza, lungimiranza tattica, brillantezza agonistica, capacità di esprimersi in ogni contesto: semplicemente Nadia Battocletti, un fenomeno assoluto che si è laureata Campionessa del Mondo sui 3000 metri in sala. La fuoriclasse trentina ha trionfato ai Mondiali Indoor, dettando legge a Torun (Polonia) con il tempo di 8:57.64: l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, alla sua prima apparizione in una rassegna iridata al coperto, non... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ASSOLO D’ORO! Nadia Battocletti irresistibile allo sprint: campionessa del mondo nei 3000 metri! Articoli correlati Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoorNadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in... Leggi anche: Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metri Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nadia Battocletti Temi più discussi: Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Atletica: venerdì via ai Mondiali indoor, tanti azzurri e Duplantis pronto a volare nell'asta; Diaz, il leone è tornato. Basta il primo salto per bissare l'oro iridato. ASSOLO D’ORO! Nadia Battocletti irresistibile allo sprint: campionessa del mondo nei 3000 metri!Ora è davvero la Reginetta totale del mezzofondo. La Principessa delle meraviglie, il totem al femminile dell'atletica tricolore, un portento naturale ... oasport.it Nadia Battocletti trionfa nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor. È il secondo oro per l'ItaliaNadia Battocletti ha trionfato nei 3000 metri al mondiale indoor di Torun, in Polonia. La trentina, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata ... msn.com Super Nadia Battocletti: è oro nei 3000 metri Una straordinaria Nadia Battocletti vince l’oro (secondo per l’Italia ai Mondiali) nei 3000 metri, argento per la statunitense Emily Mackey con 8’58"12, bronzo per la australiana Hull con 8’58"18. Majori ha ch facebook BATTO TUTTEEEEEEEEEEEEEEEEE NADIA BATTOCLETTI ORO MONDIALE!!!! Storica impresa dell’azzurra ai Mondiali indoor di Torun: capolavoro nei 3000 metri, è medaglia d’oro con 8:57.64 e un giro finale impressionante #atleticaitaliana #WorldIndoor x.com