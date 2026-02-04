MY HERO ACADEMIA | All’s Justice la recensione – Gambare Deku!

La serie di My Hero Academia si avvia alla fine, sia nel manga che nell’anime. Gli appassionati aspettano con ansia di scoprire come si chiuderanno le avventure di Deku e dei suoi amici. La conclusione si fa vicina e i fan si chiedono cosa aspettarsi negli ultimi capitoli e episodi.

Ogni storia ha diritto a una grande conclusione. E questa, per My Hero Academia, è arrivata sia lato manga che, recentemente, lato anime. Dopo un discreto numero di titoli dedicati all’opera arriva anche la conclusione videoludica e, proprio qui, arriva la grande domanda: è stata la degna conclusione di cui c’era bisogno? Di recente abbiamo parlato di MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, con una breve anteprima che tutto sommato ci ha lasciati più che soddisfatti. A poche settimane dal lancio, il titolo si era presentato come un prodotto solido e pronto a essere presentato, salvo per qualche incertezza grafica e frame-lag nella lobby di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Simone Lupinacci, voce italiana di Deku in My Hero Academia, condivide la sua esperienza nel doppiaggio.

