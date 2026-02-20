Un concerto che unisce il jazz alla musica popolare brasiliana Sandro Gibellini per ’Tutte le Direzioni in Winter & Springtime 2026’

Sandro Gibellini ha portato un concerto che combina jazz e musica popolare brasiliana, attirando un pubblico appassionato. La serata si è svolta nel contesto di “Tutte le Direzioni in Winter & Springtime 2026”, tra le vallate etrusche e le campagne padane. La chiusura dello Spirito di Vigarano ha spinto il Gruppo dei 10 a cercare nuove location, trovando due collaborazioni che permetteranno di prolungare le esibizioni. La musica ha coinvolto il pubblico con ritmi vivaci e sonorità autentiche, lasciando il segno.

Girovagando tra le etrusche valli padane, alla ricerca di una nuova casa (vista la chiusura dello Spirito di Vigarano), la carovana del Gruppo dei 10 ha trovato due importanti collaborazioni per una sosta prolungata all'insegna della musica e del divertimento. Saranno infatti la Scuola di Musica Moderna di Ferrara – Amf e il Jazz Club Ferrara a ospitare i prossimi concerti della stagione ' Tutte le Direzioni in Winter & Springtime 2026 '. "È un onore – afferma il presidente dell'Amf, Roberto Formignani – ritrovarci con il Gruppo dei 10, che sono amici di vecchia data, per organizzare concerti jazz: è una musica popolare che dev'essere fruita anche dai giovani e sono felice che entri nelle nostre mura, qui in Darsena".