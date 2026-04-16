Musica e rinascita alla Casa Circondariale Don Bosco di Pisa

Il Rotary Club Pisa e la Fondazione Arpa hanno collaborato con la Direzione della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa per organizzare l'iniziativa intitolata

Il Rotary Club Pisa e la Fondazione Arpa sono stati protagonisti, al fianco della Direzione della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa, dell'iniziativa 'Il potere della musica nel cammino di rinascita'. Il progetto ha visto le due istituzioni impegnate in prima linea nella promozione e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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