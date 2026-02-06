Reinserimento e convivenza civile convegno alla casa circondariale di Sciacca

Questa mattina alla casa circondariale di Sciacca si è tenuto un convegno dedicato al reinserimento sociale e ai valori della convivenza civile. Le autorità e gli operatori hanno discusso delle sfide e delle strategie per aiutare i detenuti a reinserirsi nella società. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di programmi concreti e di un dialogo aperto tra tutti gli attori coinvolti.

Si è svolto questa mattina alla casa circondariale di Sciacca un convegno dedicato ai temi del reinserimento sociale e dei valori della convivenza civile. L’iniziativa è stata promossa dall’istituto penitenziario in collaborazione con l’istituto scolastico “Don Arena” di Sciacca ed è stata moderata dal responsabile dell’area trattamentale Gaetano Montalbano. All’incontro hanno partecipato il direttore della Casa circondariale Marilena Scaravilli, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Nino Di Noto e la responsabile dell’Avulss di Sciacca Maricetta Venezia. Fulcro del convegno è stata la relazione del sociologo Francesco Pira, docente dell’Università di Messina, che ha sottolineato il valore centrale della rieducazione e del reinserimento sociale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Sciacca Convegno Coldiretti Foggia dona attrezzi agricoli alla casa circondariale per sostenere il progetto di reinserimento "Tenimento Agricolo" Terzo anno del Pranzo d’Amore alla Casa Circondariale di Teramo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sciacca Convegno Argomenti discussi: Villa Pacini, al via un progetto di giustizia riparativa e inclusione sociale per i giovani; La scuola può punire fatti extra-scolastici?; Emergenza carceri: il MoVI partecipa all’assemblea nazionale del 6 febbraio a Roma. DanielaFumarola: “Ferma e assoluta condanna per l’aggressione avvenuta ieri a Torino. Atti di questo tipo non hanno nulla a che vedere con il diritto di manifestare e rappresentano una grave offesa ai principi della convivenza democratica. La #Cisl esprim facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.