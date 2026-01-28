Musei gratuiti grandi nomi a teatro musica e cultura | tutti gli eventi del fine settimana

Il fine settimana porta una serie di eventi interessanti in tutta Italia. Sono molti i musei che aprono le porte gratuitamente, mentre a teatro e in piazza si svolgono spettacoli, concerti e sfilate. La città si anima di attività per tutti i gusti, tra arte, musica e divertimento, perfetti per chi cerca un modo diverso di passare i giorni di festa.

Torna l'appuntamento con Domenica al museo e il fine settimana in cui gennaio lascia spazio al mese più corto dell'anno offre proposte di vario genere per tutti i gusti Arriva il fine settimana che archivia il primo mese dell'anno nuovo e dà il benvenuto a febbraio, periodo di feste in maschera, sfilate e tanto divertimento. Come di consueto, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli appuntamenti più interessanti in tutta la provincia. Per consultare tutti gli eventi, si può cliccare sulla sezione Cosa fare in città, dove è possibile trovare anche la sezione dedicata al cinema.

