Cultura | dal Carnevale a San Valentino gli eventi del fine settimana a Roma

Il fine settimana a Roma sarà animato da una serie di eventi dedicati a Carnevale e San Valentino, che attirano molte famiglie e visitatori. La città si riempirà di maschere colorate e decorazioni romantiche, creando un’atmosfera vivace e festosa. Le strade si preparano a ospitare sfilate, spettacoli e mercatini, offrendo un programma ricco di attività per tutte le età.

Coriandoli, maschere e cuori. Con l'avvicinarsi di Carnevale e San Valentino, il fine settimana a Roma si preannuncia ricco di eventi culturali, pensati sia per i romani che per i turisti. Tornano i consueti appuntamenti organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina per RomAmor. La giornata di San Valentino diventa un'occasione speciale per proposte di visita ad hoc, focalizzate sul tema dell'amore, nei Musei Civici e nei luoghi iconici della città, con letture, visite guidate a tema e itinerari dedicati. Inoltre, nel suggestivo contesto in cui antico e contemporaneo si fondono, si svolgerà una visita guidata gratuita, intitolata "San Valentino alle Case Romane del Celio", che si terrà sabato 14 febbraio alle 10.